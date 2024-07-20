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Первая лига. «Урал» примет «Шинник», «Сочи» сыграет с «Балтикой» в воскресенье, «Торпедо» – с «Ротором» в понедельник

Первая лига. «Урал» примет «Шинник», «Сочи» сыграет с «Балтикой» в воскресенье, «Торпедо» – с «Ротором» в понедельник

В воскресенье «Сочи» сыграет дома с «Балтикой». В понедельник «Торпедо» встретится на выезде с «Ротором».

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