Балага мәктәпкә ияләшергә ничек ярдәм итәргә – педагог һәм психолог киңәшләре

Башлангыч сыйныф укытучысы Ирина Валенчук Sputnik радиосы белән әңгәмәсендә беренче сыйныф укучысында тәүге кризис укулар башланып берничә атна узгач ук күзәтелергә мөмкин, чөнки яңа шартларга баштагы кызыксыну кими, дип сөйләде.
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