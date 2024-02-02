На улице Металлургов в Туле столкнулись два авто

Сегодня, 1 февраля, около 16:40 на улице Металлургов в Туле произошло ДТП с двумя автомобилями. По предварительной информации, мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем Audi A3, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Opel Astra, находившемуся под управлением женщины 1988 года рождения.