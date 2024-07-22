Свердловскую область накрыла волна дождей и холода

В ближайшую неделю в регионе потепления ждать не стоитСвердловскую область накрыла волна непогоды. Как пишет в своём Telegram-канале метеоролог Алексей Пулин, в Екатеринбурге 21 июля среднесуточная температура составила +16 градусов, что на 3,2 градуса ниже нормы.