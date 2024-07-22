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Царьград

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Свердловскую область накрыла волна дождей и холода

Свердловскую область накрыла волна дождей и холода

В ближайшую неделю в регионе потепления ждать не стоитСвердловскую область накрыла волна непогоды. Как пишет в своём Telegram-канале метеоролог Алексей Пулин, в Екатеринбурге 21 июля среднесуточная температура составила +16 градусов, что на 3,2 градуса ниже нормы.

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