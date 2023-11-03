Русский лес- европейское все, - это аксиома. Деревоперерабатывающие промышленность ЕС десятилетия росла и развивалась исключительно за счет наших "сосенок и березок" - за счет недорогого российского сырья.
"Если русские не подкинут дровишек, мы их накажем", - на пороге зима, в ЕС беспокоит русский лес и несоблюдения Россией принципов ВТО
Комментарии
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александр селезнев
Не дровишки этим чухонцам, а дровишкой！ И желательно по тыкве и не один раз！
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12 час.
Aнатолий Райков
А у ЕС,Польша рядом,ешьте польские яблоки и будет вам свой газ,на всю зиму хватит.А у России больше ни чего не просите,Вы за допинг должны.Так что вам олимпиада во что вольётся.Труба-провод взорвали?Вот и имейте то что имеете.
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10 час.
С
Странник
"промышленность ЕС десятилетия росла и развивалась исключительно за счет наших "сосенок и березок" - за счет недорогого российского сырья." Возникает только один вопрос, какая сука в России продавала в европу недорогой газ, недорогое сырье??? И почему в данном случае не работала "рука рынка"? может рыжий с евреями олигархами, да и путин, ответят?
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8 час.
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