"Если русские не подкинут дровишек, мы их накажем", - на пороге зима, в ЕС беспокоит русский лес и несоблюдения Россией принципов ВТО

александр селезнев Не дровишки этим чухонцам, а дровишкой！ И желательно по тыкве и не один раз！

Aнатолий Райков А у ЕС,Польша рядом,ешьте польские яблоки и будет вам свой газ,на всю зиму хватит.А у России больше ни чего не просите,Вы за допинг должны.Так что вам олимпиада во что вольётся.Труба-провод взорвали?Вот и имейте то что имеете.