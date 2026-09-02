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Царьград

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ВСУ привлекло инженеров для штурма под видом раскопок в Сумах

ВСУ привлекло инженеров для штурма под видом раскопок в Сумах

Командование ВСУ перенаправило военнослужащих 250-го центра инженерной поддержки в Сумскую область, используя предлог раскопок военных останков.

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