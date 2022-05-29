Какое блюдо особенно нравилось Эрнесту Хемингуэю?

Может показаться, что единственная условно-кулинарная ассоциация, которую может вызвать имя Эрнеста Хемингуэя, это коктейль «Дайкири» по особому рецепту — с двойной дозой рома, но без сахарного сиропа, поскольку «папа Хэм» исключал из рациона сладкое Может показаться, что единственная условно-кулинарная ассоциация, которую может вызвать имя Эрнеста Хемингуэя, это коктейль «Дайкири» по особому рецепту — с двойной дозой рома, но без сахарного сиропа, поскольку «папа Хэм» исключал из рациона сладкое.