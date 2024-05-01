Салехард встречает Первомай

Салехардцы по традиции 1 мая отметили праздничным концертом. На главной сцене у центра культуры и спорта «Геолог» перед горожанами и гостями праздника выступили артисты и творческие коллективы, сообщил журналист «Север-Пресса».
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