Пасечник заявил, что пока некорректно делать прогнозы об окончании операции по освобождению ЛНР

Делать прогнозы о том, когда силы ЛНР при поддержке российских войск выйдут на конституционные границы республики, пока некорректно, заявил в интервью ТАСС лидер Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
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