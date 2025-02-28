Арестованный свердловский экс-авторитет Овчина попросился на СВО

Бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина), арестованный по обвинению в убийстве народного целителя из Кедровки Алексея Суродеева (Сенсей или Леша-Колдун), попросил на российскую спецоперацию на Украине.
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