Арестованный свердловский экс-авторитет Овчина попросился на СВО

Бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина), арестованный по обвинению в убийстве народного целителя из Кедровки Алексея Суродеева (Сенсей или Леша-Колдун), попросил на российскую спецоперацию на Украине.