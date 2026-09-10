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«Краснодар» не подпишет Мартинша: клуб договорился с игроком, но не смог прийти к компромиссу с «Олимпиакосом»

«Краснодар» не подпишет Мартинша: клуб договорился с игроком, но не смог прийти к компромиссу с «Олимпиакосом»

Как стало известно Sport24, вингер «Олимпиакоса» Желсон Мартинш не станет игроком «Краснодара» в это трансферное окно.

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