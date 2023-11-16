Худрук и директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр – СМИ

О возможном назначении Гергиева на должность директора Большого театра сообщили "Известия".Валерий Гергиев, дирижер, худрук и гендиректор Мариинского театра в Петербурге станет директором Большого театра.
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