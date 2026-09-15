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Регион 29

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Россияне назвали самые раздражающие слова: в топе «кринж» и «рофл»

Россияне назвали самые раздражающие слова: в топе «кринж» и «рофл»

Жаргонизмы назвали раздражающими 28% участников опроса, а канцеляризмы — только 2%.Россияне чаще всего раздражаются из-за современного сленга.

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