Смирнов: силы ПВО в Курской области уничтожили 11 БПЛА

Ночью в Курской области дважды объявляли ракетную опасность. Военные сбили 14 дронов, из них 11 утром, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
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