Ротенберг поменял вратаря на первой же минуте. Но вернул его обратно!

Жара в Москве! Какую же красотищу устроили ЦСКА и СКА в среду! Матч, который стоит показывать всем – особенно тем, кто только учится искать шайбу на льду: 11 голов разной степени красоты, замена вратаря, обратная замена, почти камбэк с 2:6.
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