Экоактивистку Чирикову* пытались выселить из жилья в Москве

Суд отклонил иск о выселении экоактивистки Евгении Чириковой* из жилья, которое ей принадлежит. Об этом в понедельник, 19 мая, проинформировало агентство РИА Новости со ссылкой на материалы Московского суда.
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