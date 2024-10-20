В следующем году в Симферополе отремонтируют три парка

В 2025 году три симферопольских парка планируют отремонтировать. Об этом сообщает «Крым 24».Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев рассказал, что в следующем году начнется реконструкция Детского парка.
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