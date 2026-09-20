В Архангельске завершает работу выставка о краснокнижных животных Севера «Живо-красно»

Экспозиция в Музее художественного освоения Арктики создана художницами из Онеги и включает интерактивную настольную игру о влиянии повседневных привычек на водные ресурсы.
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