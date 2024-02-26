Израиль готовится передать «украинским друзьям» системы раннего предупреждения ракетной угрозы

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрданна на заседании Генеральной Ассамблеи в понедельник, 26 февраля, заявил, что Тель-Авив работает над передачей Украине систем раннего предупреждения о российских ракетных ударах и атаках беспилотников, – сообщают СМИ.