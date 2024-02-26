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РИА Новый день

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Израиль готовится передать «украинским друзьям» системы раннего предупреждения ракетной угрозы

Израиль готовится передать «украинским друзьям» системы раннего предупреждения ракетной угрозы

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрданна на заседании Генеральной Ассамблеи в понедельник, 26 февраля, заявил, что Тель-Авив работает над передачей Украине систем раннего предупреждения о российских ракетных ударах и атаках беспилотников, – сообщают СМИ.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Ну что же, и нам придется &quot;дружить&quot; с ХАМАСом...
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18 час.
Игорь Васиков
Всё более ясным становится, что антисимитизм это внутренние разборки фашистов...
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17 час.

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