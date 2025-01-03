📹⚡️Эпичные кадры объективного контроля патрулирования экипажами Су-35С ВКС России самолето- / дроно- и ракетоопасных направлений с выполнением перехвата средств воздушного нападения и БПЛА ВСУ посредством высокоманевренных управляемых ракет класса "воздух-воздух" малой и средней дальности Р-73РМД-2 / Р-74М с интерцепторной системой отклонения вектора тяги (аналогичными ракетами в зенитной модификации ВСУ оснащают БЭК "Magura-V5") и УРВБ средней и большой дальности Р-77-1 (также Су-35С все чаще оснащаются ещё и УРВБ сверхбольшой дальности Р-37М).