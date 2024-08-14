Напарник Харрис на выборах Уолц анонсировал дебаты с Джей-Ди Вэнсом 1 октября

Кандидат на пост вице-президента США Тим Уолц анонсировал анонсировал дебаты с выбранным бывшим президентом США Дональдом Трампом кандидатом на тот же пост от Республиканской партии Джеймсом Дэвидом Вэнсом 1 октября.
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