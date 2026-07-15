Почему кошки панически боятся огурцов: авторитетное мнение ученых

В интернете полно роликов, в которых кошки, увидев поблизости огурец, впадают в панику. Иногда бедные животные буквально взлетают в воздух в неподдельном ужасе, вызывая приступы безудержного веселья у оператора и зрителей.
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