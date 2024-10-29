Целый ряд американских средств массовой информации отказались отдать предпочтение тому или иному кандидату на пост президента США в преддверии выборов, поскольку как кандидат от республиканцев Дональд Трамп, так и его оппонент Камала Харрис являются "пророссийскими".
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