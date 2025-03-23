Главная проблема Хэмилтона в «Феррари» – Леклер. И это прекрасно

Шарль Леклер – худший напарник. Можете считать это комплиментом. Монегаск никогда не подумает о партнере, его психологическом комфорте и совместной работе ради будущего «Феррари» – он эгоист на треке, расталкивающий конкурентов локтями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии