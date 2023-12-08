О подготовке польской армии к потенциальному военному столкновению с Россией рассуждает портал Interia.
В Польше подсчитали количество солдат, необходимых для войны с РФ
Комментарии
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Регина Толстоброва
На смену украинцам придут поляки? какие кровожадные. патологические убийцы людей. так и хотят крови.
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13 час.
Олег Самойлов
Где ж всю эту шоблу хоронить-то? Иль сразу в пепел превращать? Вместе с наглосраксией и пиндосранией!
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13 час.
Елена Филиппова
На удобрения ...
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12 час.
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