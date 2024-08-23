В Dragon Age: The Veilguard будут кровь, жестокость и маты: игра получила рейтинг M18 Игра ...

В Dragon Age: The Veilguard будут кровь, жестокость и маты: игра получила рейтинг M18Игра Dragon Age: The Veilguard от студии Bioware получила взрослый рейтинг M18 из-за своей высокой степени зрелости, включающей неприкрытые интимные сцены, сцены жестокости и ненормативной лексики.