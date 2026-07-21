Под Воронежем осудили мужчину за похищение и разбой под видом сотрудника ФСБ

Богучарский районный суд Воронежской области вынес приговор 39-летнему жителю Воронежа. Он был признан виновным в похищении человека, разбое в особо крупном размере и незаконном хранении боеприпасов, сообщила пресс-служба инстанции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии