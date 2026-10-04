ЦОД Microsoft «мимикрируют». В рамках проекта Biomimicry компания высаживает леса и восстанавливает болота

В последнее время жители регионов с ЦОД недовольны этими объектами Компания Microsoft хочет, чтобы её центры обработки данных не так сильно бросались в глаза и визуально скрывались за природными ландшафтами.
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