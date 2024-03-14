От «студня» до ударопрочного стекла: история изобретения акрила

Мы живем в эпоху полимеров. Они пьют из пластиковых бутылок, носят еду в полиэтиленовых пакетах, ездят на машинах с резиновыми шинами и носят костюмы из акрила — одного из первых и самых популярных полимеров.
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