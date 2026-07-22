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«Бедная Настя», «Великая» и еще 3 сериала, которые вы должны посмотреть, если вам нравится «История его служанки»

«Бедная Настя», «Великая» и еще 3 сериала, которые вы должны посмотреть, если вам нравится «История его служанки»

Для тех, кто не может жить без интриг и балов «История его служанки»Слава «Бриджертонов» не дает покоя никому — вот и в России выпустили сериал «История его служанки», который в Сети уже окрестили «русскими Бриджертонами».

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