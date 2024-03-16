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Москалькова обратилась в ООН из-за нарушений прав россиян за границей

Москалькова обратилась в ООН из-за нарушений прав россиян за границей

РИА Новости/Евгений Беленький Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с грубейшими нарушениями при реализации избирательных прав россиян за границей.

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