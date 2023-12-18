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Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы начнется в 15:00

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы начнется в 15:00

Жеребьевка пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 15:00 по московскому времени. В ней примут участие 16 команд: восемь команд, занявших вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).

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