Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы начнется в 15:00

Жеребьевка пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 15:00 по московскому времени. В ней примут участие 16 команд: восемь команд, занявших вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).