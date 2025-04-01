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Калужские новости

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Жители многоквартирного дома в Калуге не могут добиться признания его аварийным

Жители многоквартирного дома в Калуге не могут добиться признания его аварийным

В комментариях на тг-канале губернатора один из читателей написал про бедственное состояние дома №3 по улице Дубрава в КалугеВ комментариях на тг-канале губернатора один из читателей написал про бедственное состояние дома №3 по улице Дубрава в Калуге.

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