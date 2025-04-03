Газа нет ни в трубопроводах, ни в хранилищах: перевернутый рынок сырья – новая «норма» Европы

В европейской газовой сфере рождается новая форма кризиса – проблемы в сфере хранения сырья. Ранее «невидимая» рука отраслевого рынка заполняла их летом в сезон низких цен, теперь же никто не хочет браться за это убыточное дело.
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