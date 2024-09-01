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Блогерша Валя Карнавал опровергла, что похудела с помощью "Оземпика"

Блогерша Валя Карнавал опровергла, что похудела с помощью "Оземпика"

Блогерша Валя Карнавал опровергла в беседе с Prozvezd, что применяла препарат "Оземпик". "Оземпик" стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа.

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