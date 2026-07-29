ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

22 подписчика

Бюджет Челнов на 2026 год увеличили до 25,2 млрд рублей

Бюджет Челнов на 2026 год увеличили до 25,2 млрд рублей

Депутаты Городского Совета Набережных Челнов утвердили изменения в бюджет города на 2026 год. Доходную и расходную части муниципальной казны увеличили — уточненный объем расходов составит 25 млрд 238 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии