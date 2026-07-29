Бюджет Челнов на 2026 год увеличили до 25,2 млрд рублей

Депутаты Городского Совета Набережных Челнов утвердили изменения в бюджет города на 2026 год. Доходную и расходную части муниципальной казны увеличили — уточненный объем расходов составит 25 млрд 238 млн рублей.
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