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Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали 50 очков на двоих в 4-м матче финала с «Бостоном»

Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали 50 очков на двоих в 4-м матче финала с «Бостоном»

В составе «Мэверикс» звездные защитники Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали 50 очков на двоих. В активе Дончича 25 очков (12 из 26 с игры), 5 подборов, 5 передач и 3 перехвата, у Ирвинга – 21 очко (10 из 18 с игры), 4 подбора и 6 передач.

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