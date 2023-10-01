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5-й номер драфта НХЛ-2023 Райнбахер продолжит играть за «Клотен». «Монреаль» отдал 18-летнего австрийского защитника в аренду

«Монреаль» отдал 18-летнего австрийского защитника в аренду швейцарскому клубу.  В минувшем сезоне Райнбахер набрал 22 (7+19) очка в 46 матчах за команду в чемпионате Швейцарии при полезности «+7».

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