Нереальная красота: в Эстонии восстановили старый советский КаВЗ

Автобусы КаВЗ-3271 на шасси ГАЗ-53-12 с новым двигателем ЗМЗ-53-11 выпускались на Курганском автобусном заводе в конце 1980-х и начале 1990-х, а конкретно этот экземпляр попал в Прибалтику в 1990-м, в рамках самых последних советских поставок.