В ночь на 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны сбили ещё 15 беспилотников, летевших в сторону столицы.
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