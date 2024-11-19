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Замысловатая и изящная резьба по дереву от Габриэля Шама

Замысловатая и изящная резьба по дереву от Габриэля Шама

Американский художник Габриэль Шама вырезает потрясающие многослойные орнаменты из дерева. Полученные абстрактные композиции словно «пульсируют» волнистыми органическими формами, напоминая монохромные выпуклые лепестки цветов.

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