Замысловатая и изящная резьба по дереву от Габриэля Шама

Американский художник Габриэль Шама вырезает потрясающие многослойные орнаменты из дерева. Полученные абстрактные композиции словно «пульсируют» волнистыми органическими формами, напоминая монохромные выпуклые лепестки цветов.
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