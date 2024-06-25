Политолог Ставрос Атламазоглу проинформировал о том, что страх перед надобностью защищать территорию стран-участниц не даст руководству Организации Североатлантического Договора утвердить принятие киевского режима в военный блок в рамках будущих мероприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии