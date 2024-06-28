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Земский Вестник

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🔻Продолжаем сбор средств на газету "Национальный курс Суверенитет"️ для Екатеринбурга и Свердловской области.

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