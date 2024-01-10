Русский МИД отрезвил США холодным "ядерным душем": Пора задуматься

ЮВ

Юрий Во

США понимают только силу. Если бы Россия применила в ходе СВО хотя бы один тактический ядерный боеприпас, то и Польша, куда бы "дошли" ядерные осадки и США поняли бы, что "дело пахнет керосином" и резко бы снизили бы свою поддержку хохлов. У Истории есть хороший пример : бомбардировка Хиросимы. Напомню, тогда Япония запросила мир уже на следующий день после бомбардировки. Если бы мы использовали этот пример, десятки тысяч наших, русских солдат остались бы живыми. Но было решено оплатить их жизнями эту "гуманистическую" СВО. А гибель наших солдат продолжается....