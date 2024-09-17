Эксперты считают, что ночные смены на работе приводят к изменению аппетита

В Сети появились результаты эксперимента. Специалисты из Бристольского университета, а также из японского Университета гигиены труда и окружающей среды выявили, что ночные смены на работе связаны с изменением аппетита.
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