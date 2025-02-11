«Фактор Полищука» продолжает работать на руку управляшкам-фальсификаторам

Борьба с фальсификаторами-управляшками в Новосибирске вышла на новый уровень. После прокурорской проверки, внесения представления начальнику ГЖИ Александру Полищуку, обсуждения на площадках Заксобрания и информирования на уровне губернатора и правительства региона, инспекция наконец-то проявила хоть какую-то активность.