«Фактор Полищука» продолжает работать на руку управляшкам-фальсификаторам

Борьба с фальсификаторами-управляшками в Новосибирске вышла на новый уровень. После прокурорской проверки, внесения представления начальнику ГЖИ Александру Полищуку, обсуждения на площадках Заксобрания и информирования на уровне губернатора и правительства региона, инспекция наконец-то проявила хоть какую-то активность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии