В Ивановской области февральская пенсия будет больше, чем мартовская

По словам старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка, мартовская пенсия россиян, включая ивановцев, будет ниже февральской, так как в феврале им начислят дополнительные выплаты в рамках доиндексации январских пенсий.
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