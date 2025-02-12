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Ивановские новости

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В Ивановской области февральская пенсия будет больше, чем мартовская

В Ивановской области февральская пенсия будет больше, чем мартовская

По словам старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка, мартовская пенсия россиян, включая ивановцев, будет ниже февральской, так как в феврале им начислят дополнительные выплаты в рамках доиндексации январских пенсий.

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