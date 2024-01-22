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«Глупая попытка»: американский полковник резко высказался о планах США против России

«Глупая попытка»: американский полковник резко высказался о планах США против России

Попытка США уничтожить Россию при помощи Украины обернулась катастрофой для Вашингтона, а Москва оказалась победителем в этой схватке, написал в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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