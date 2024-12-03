Доктора Павлова: одна порция мороженого в день увеличивает риск диабета

Регулярное употребление мороженого увеличивает риск развития диабета. Как объяснила aif.ru эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, даже одна порция ежедневно может приблизить человека к диагнозу.
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