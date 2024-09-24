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Венесуэла попросила Интерпол объявить президента Аргентины в международный розыск

Венесуэла попросила Интерпол объявить президента Аргентины в международный розыск

Власти Венесуэлы направили в Интерпол запрос о включении президента Аргентины Хавьера Милея и двух членов его администрации в список лиц, которые объявлены в международный розыск, заявил генеральный прокурор Боливарианской республики Тарек Вильям Сааб.

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